Wie saboteert strijd tegen het virus?

Nederlanders heten niet gauw bij de pakken neer te zitten. Handig in crisistijd. Maar dat voorkomt niet dat aanhoudende onzekerheden geestelijk slopend zijn. Zo leven we nu. Met onzekerheid over ziekte, behandeling, immuniteit, medicijnen, vaccins. Over de toekomst van de economie, bedrijven, banen, studies, opleidingen. Soms zakt zelfs de grootste optimist de moed in de schoenen. Veel is onvermijdelijk, maar één onzekerheid kan de regering wel opheffen: die over het gebrek van een degelijk testbeleid. Helaas gebeurt dat niet.