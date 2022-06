Ombudsman: Beschikbaar maar niet gebruikt

Sòng heeft nog steeds moeite met het Nederlands. Gelukkig helpen zijn kinderen hem. Zoals bij het aanvragen van zijn AOW. Het liefst regelt deze trotse man alles zelf. Dus ook zijn zaken met de overheid. Vanuit China is hij alleen niet gewend dat de overheid mensen helpt. Bijvoorbeeld met het aanvragen van inkomensvoorzieningen. Dat hij naast AOW ook huur- en zorgtoeslag ontvangt, is dan ook puur toeval. Hij kwam namelijk voor zijn paspoort bij de gemeente en ontmoette een medewerker die ook een Chinese achtergrond heeft. Door hun gesprek ontdekte Sòng dat hij recht had op toeslagen. Dat heeft deze gemeenteambtenaar toen voor hem geregeld.

Sòng is niet de enige die niet goed weet welke inkomensvoorzieningen de overheid biedt om je te helpen als je financieel kwetsbaar bent. Ik zie bij de behandeling van klachten dat mensen vaak in de problemen komen omdat ze niet of te laat gebruik maken van inkomensvoorzieningen waar ze recht op hebben. Zo komen ze onnodig in de problemen. Dit was reden om onderzoek te doen. Hierbij richt ik me met name op ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd die zich in een financiële kwetsbare positie bevinden. Waarom maken zij geen gebruik van de inkomensvoorzieningen van de overheid?

We hebben met veel mensen gesproken over dit onderwerp. In mijn rapport doe ik aanbevelingen aan gemeenten en landelijke uitvoeringsorganisaties zoals de SVB of Toeslagen. Zo is het bijv. beter om deze ouderen zelf te benaderen met informatie over de beschikbare voorzieningen. Nu ligt het initiatief te veel bij de ouderen zelf. Daarbij kan de overheid meer gebruik maken van maatschappelijke organisaties die ouderen ondersteunen. De mensen die bij deze organisaties werken, staan vaak dichter bij hen. Ze worden door ouderen meer vertrouwd dan de overheid. Als laatste zie ik dat de overheidsinstanties onderling beter kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld door waar mogelijk nuttige gegevens met elkaar uit te wisselen.

Ik wil zo bereiken dat de overheid nog meer maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de voorzieningen gebruikt worden zodat de financiële positie van veel ouderen minder kwetsbaar is. En dat mensen zoals Sòng niet afhankelijk zijn van toevallige ontmoetingen om te krijgen waar ze recht op hebben.

* Niet de echte naam

