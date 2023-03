’Nederland als Duitse deelstaat’

Het Nederlandse leger gaat op in de Duitse krijgsmacht. Zie hier het voorbeeld hoe het kan, ook zonder aanpassing van de grondwet, stelt W.J. Veenvliet.

Waarom beslist de politiek Den Haag niet om Nederland op te laten gaan in Duitsland? Daarmee zijn ze in Den Haag meteen verlost van van alle crisis in ons land. Als één land ben je groter en sterker in het grotere geheel. En misschien maakt het koningshuis kans om te overleven, gelet op z’n populariteit in Duitsland. Kortom, laat Nederland gewoon een deelstaat van Duitsland worden.

W.J. Veenvliet