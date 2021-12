’Gebrek aan opvoeding’

Opgegroeid in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw werd mijn generatie geleerd om afval in vuilnisbakken te deponeren en niet op de grond. Ook wij vroegen ons af of we wel een baan zouden vinden of een woning konden krijgen, maar je ging naar school en studeerde om de kans daarop zo groot mogelijk te maken. Als je iets graag wilde hebben dan spaarde je daar voor maar je bleef met je handen van andermans spullen af. Dit alles kan je samenvatten onder het begrip opvoeding. Het is duidelijk dat het daar in deze tijd aan ontbreekt.

Gerard Scheffer, Heerlen