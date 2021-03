’Keukenhof moet weer open’

De stadsparken zijn wel open en vol. Kom kabinet, doe Keukenhof anders open in tijdslots, er zijn veel liefhebbers die het dit park willen bezoeken. Het park is zo groot en het is doodzonde dat de bloemenpracht niet wordt gezien. Bovendien, het is in de open lucht. Dit terwijl de supermarkten wel overvol zijn soms.

B. Dekker, Harderwijk