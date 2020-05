’Rol van boa veranderd’

Opnieuw heeft minister Grapperhaus verklaard dat boa’s geen wapenstok en pepperspray krijgen, naar zijn overtuiging ligt het geweldsmonopolie bij de politie. Op zich is dit standpunt te billijken ware het niet dat de rol van de boa in de loop der tijd wel ingrijpend is veranderd. Werden ze vroeger hoofdzakelijk ingezet voor het parkeerbeleid en als verkeersregelaar, nu hebben ze een rol die ook vaak op het corrigerende vlak ligt. Daarbij is de kans op incidenten en lichamelijk geweld duidelijk toe genomen, maar zijn dus de middelen die de BOA daarbij kan inzetten nog altijd hetzelfde. Ik vraag mij af of minister Grapperhaus dit voldoende heeft meegenomen in z’n overwegingen.

Jan Pronk, Beverwijk