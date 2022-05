’Plan mantelzorg onrealistisch’

De dag heeft maar vierentwintig uur. Menigeen heeft een baan, velen zijn tweeverdieners en hebben ook vaak nog kinderen. Zij hebben het al druk genoeg om alle ballen in de lucht te houden.

Daarbij komt dat zorgen voor iemand die hulpbehoevend is niet even iets is wat je erbij kan doen alsof je een plantje water geeft, je moet er feeling voor hebben.

De groep die meer tijd heeft zijn dan meestal de pensionado's, maar die zitten vaak zelf al met lichamelijke problemen. Ook dit kabinetsplan is weer iets wat in theorie werkt, maar in de praktijk absoluut niet.

Dit kabinet staat zo ver van zijn bevolking af, het heeft helemaal geen idee heeft wat er onder de mensen leeft. Het gaat net als in de tijd met Fortuyn. Hij voelde wat er onder de mensen leefde en daarom had hij zo'n enorm succes.

Fenna Koops, Groningen