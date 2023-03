Premium Het beste van De Telegraaf

Westen geeft verkeerde signaal aan naar atoommacht hunkerend Iran

Al jaren vreest het Westen dat Iran afstevent op de productie van kernwapens. Dat schrikbeeld lijkt werkelijkheid te worden nu de atoomwaakhond van de Verenigde Naties bevestigt dat in Iran sporen zijn aangetroffen van hoogverrijkt uranium tot 84 procent. Dat is nog maar een kleine stap verwijderd van de 90 procent die geschikt is voor een atoombom.