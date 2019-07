Brief 2 ’Lof voor kordate aanpak agenten’

Dat het gerechtshof in Amsterdam nu vindt dat daar ‘uitputtend onderzoek’ naar moet worden gedaan is echter helemaal van de zotte. In de hoop Anne nog levend te kunnen vinden moesten agenten wel snel en kordaat handelen om dat ‘onmens’ in te rekenen. Van mij alle lof voor hen, maar zeker niet voor het hof! Dat P. bij het tennissen tijdens zijn detentie voortaan wat last heeft van een pijnlijke schouder staat in geen enkele verhouding tot hetgeen hij Anne heeft aangedaan.

Peter ten Cate, Deventer

