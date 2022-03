Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman De democratie is uitgehold

Door Marianne Zwagerman

Op de ’feestdag van de democratie’ twitter ik altijd een filmpje van Willie Nelson. Willie heeft een eenvoudige oplossing voor iedereen die wat te zaniken heeft over de politiek: ’If you don’t like who’s in there, vote ’em out. That’s what Election Day is all about.’ Voor Willie is het makkelijk zingen, hij woont in Amerika en hoewel er ook daar wel wat op de democratie is aan te merken, kun je in elk geval stemmen op je president, je burgemeester en zelfs op de sheriff. De meerderheid beslist en de rest legt zich daarbij neer. Winner takes all.