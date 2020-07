Brief 1 ’Helm op e-bike niet verplichten’

Laat de verantwoordelijkheid aan eenieder zelf over, maar stop met dit steeds maar op te leggen. Ook wij hebben een elektrische fiets, maar beseffen ons terdege wat de gevaren zijn en rijden dan ook bijna nooit op ’volle ondersteuning’ dat ook ten koste gaat van de actieradius van de batterij.

Eigenlijk is zo’n maaktregel niets anders dan falend overheidbeleid. Omdat het al jaren geleden bekend was, dat er grote groepen mensen meer vrije tijd kregen na een werkzaam leven, had de overheid veel eerder hierop kunnen inspelen met meer en betere fietspaden.

H. Deugd

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: