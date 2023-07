’Jongeren moeten zorgtaken uitvoeren’

De klimaatlobby lijkt vooral succesvol onder jongeren. Het belang van klimaatmaatregelen wordt ze met de paplepel ingegoten en wordt al vanaf de basisschool onderwezen. Net zo belangrijk lijkt mij dat diezelfde jongeren al vroeg worden voorgelicht over hun rol als mantelzorger in de toekomst. En dat ze later naast een baan en gezin dus geen qualitytime voor zichzelf hebben maar hun ouders en grootouders moeten verzorgen. De plannen van de zorgminister zijn immers vergaand. Niet alleen bejaarde ouders hebben mantelzorg nodig maar ook jongere ouders. De klimaatpot is met tientallen miljarden gevuld. Bij de zorg komen ze geld tekort. Zal de klimaatbewuste jeugd bereid zijn die zorgtaken op zich te nemen?

B. van Dam