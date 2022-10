’Loze beloften over woningbouw’

Nu blijkt dat dit loze beloften zijn, gooit hij de verantwoordelijkheid op het bordje van de provincie en de gemeenten. Hij ziet nu zelf dat de uitvoering van de bouw van deze woningen onhaalbaar is. In het kader van de nieuwe bestuurscultuur die via Sigrid Kaag in het kabinet is geslopen, is het weer kiezen voor de weg van de minste weerstand. Andere partijen aansprakelijk stellen om vervolgens zelf de verantwoordelijkheid te kunnen ontlopen.

Joost Dirckx, Weert