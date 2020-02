’Coalitie van VVD, CDA en FvD’

Ook veel mensen stemmen op de VVD, dus rechts van het midden. Als je bij het vormen van een regering de PVV en FvD uitsluit, doe je veel kiezers te kort. Bij iedere kabinetsformatie is het toch: ’Jij krijgt dit van mij en ik krijg dat van jou’. Waarom zou je het een volgende keer niet eens anders regelen? CDA, VVD en FvD zouden in Nederland prima kunnen regeren, laat de PVV ook maar meedoen. En dan kunnen we eindelijk die verfoeide D66 eens in de oppositie aantreffen. Er worden dan zeker maatregelen getroffen die door een groot deel van onze samenleving toegejuicht worden en dan wordt er eindelijk weer eens geregeerd ten faveure van heel het Nederlandse volk, waarbij heel veel nieuwkomers. Die laatste groepering zal dit ook in grote getale graag zien!

Paul van Maanen, Cuijk