’Helmplicht betutteling’

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in al haar wijsheid bedacht om de snorfietsenbranche om zeep te helpen in een niet aflatende poging om onhaalbare doelen na te streven zoals nul verkeersdoden.

Terwijl wij in Nederland de snorscooter hebben bedacht voor mensen die juist géén helm op willen, moet dat nu ineens wel. Ik voorspel een volledige instorting van de verkoopcijfers. En ook is het heel a-sociaal om dit zo snel al (2021) in te voeren. Waarom geef je mensen niet een paar jaar de tijd? Je zult maar net zo’n ding gekocht hebben om lekker met de haren in de wind te gaan toeren.

Ook betekent dit, dat het niet lang meer zal duren voor je op een (E-)fiets ook een helm op moet, want ook daar kun je 25 km/u mee rijden. Triest stukje betutteling weer.

Rob de Jonge, Westervoort