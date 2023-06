’Gedrag Wiersma ontoelaatbaar’

Klacht op klacht horen we over hem . Ik had altijd gedacht dat elke meester en juf een voorbeeld moet zijn voor ouders, leerlingen ,eigenlijk voor iedereen. Helaas deze minister heeft daar geen idee van. Ik raad u dringend aan ga de richtlijnen van de Pabo nog eens goed bestuderen, dan zal de conclusie zijn: mijn gedrag in deze is onwaardig, schaamteloos en totaal fout!

Cas Heijenk- Caspers, Sleeuwijk