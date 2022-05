Premium Het beste van De Telegraaf

Het Westen draagt bij aan de illusie

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

De dagen werden weken en de weken maanden: de oorlog in Oekraïne. De moedige legers van Zelenski weten zich gesteund door het Westen – nee, niet door de hele wereld. China en India, de reuzen van Azië die aan het einde van deze eeuw de machthebbers op aarde zijn, onthouden zich niet van contacten met Rusland. Het is in onze westerse ogen een stompzinnige oorlog met achterhaalde negentiende-eeuwse opvattingen over een heilige Russische opdracht: de instandhouding en uitbreiding van een eeuwig Rijk.