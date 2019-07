Twintigers kunnen ook geen kant op

Onze tweeling van bijna 21 jaar wil best wel een eigen stekkie maar dat is onbereikbaar, dus wonen ze nog thuis. Met een flexbaan, minimumloon en onzekerheid kunnen ze niet op zichzelf gaan wonen mits ze gaan ‘samenhokken’ met vrienden die in hetzelfde schuitje zitten. Dat is niet ideaal. Wij als ouders, 56 en 52 jaar, hebben ook aan ons pensioen te denken, maar zolang onze kinderen thuis wonen, kunnen wij niets opbouwen want we hebben een modaal inkomen. Wanneer worden ze in Den Haag eens wakker? Alleen degenen die een topinkomen verdienen, hebben het nog goed, de rest worstelt met rondkomen.

D. Neck