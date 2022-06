Uitslag Stelling: ’Nooit meer in lockdown’

Het virus mag het dagelijks leven in ons land nooit meer zo in de greep houden als het tijdens afgelopen lockdowns heeft gedaan, vindt 80% van de respondenten. „De maatschappij mag nooit meer zo lamgelegd worden. De emotionele en financiële schade is te groot”, reageert een deelnemer. „Corona is er en zal niet weggaan. Het is belangrijk om de maatschappij door te laten draaien met dit virus”, stelt een ander.

Om de scholen ook tijdens een nieuwe coronagolf open te houden moeten er echter wel maatregelen worden genomen, geven meerdere respondenten aan. „Ik vind dat schoolsluiting voorkomen moet worden, ja. Maar dan moet er wel voor gezorgd worden dat alle scholen een goed ventilatiesysteem hebben en er moet oog worden gehouden voor de belangen van leerkrachten. Tot nu toe is hier vanuit de regering veel te weinig aan gedaan”, luidt een reactie.

Daar is een andere stellingdeelnemer het mee eens: „Ik maak me grote zorgen over de wijze waarop de overheid met onderwijspersoneel omgaat. Niet-sluiten van scholen betekent een enorme besmettingsbron voor diegenen die werken in het onderwijs en dus geen controle meer hebben over hun eigen gezondheid. Maar ook gezinsleden van kinderen worden blootgesteld aan besmetting. In (ver)oude(rde) schoolgebouwen is de ventilatie níet in orde.”

Ondanks de belofte van minister Kuipers van Volksgezondheid om tijdens een volgende coronaopleving anders met het virus om te gaan, hebben maar weinig respondenten (16%) vertrouwen in die beloofde mildere aanpak „Van tevoren weten ze het vaak mooi te vertellen, maar op het moment zelf weten ze nergens meer van en gooien ze alles dicht”, schampert één van hen.

„Dit kabinet sorteert nu al voor met bangmakerij over een oplaaiend virus”, klaagt een ander. „Ze doen alles behalve de gezondheidscapaciteit opschalen. Er is nog geen personeel en nog geen bed bijgekomen. En dat lijkt me toch de enige oplossing om een nieuwe golf het hoofd te kunnen bieden.”

De stellingdeelnemers die niet vinden dat scholen en kinderdagverblijven koste wat het kost open moeten blijven tijdens een volgende golf (30%), denken vooral dat zo’n belofte eigenlijk niet te maken is. „Het is niet te voorspellen wat een nieuwe coronagolf teweeg gaat brengen. Het is goed denkbaar dat er op scholen een eerste uitbraak zal komen. Wat dan?”, vraagt één van deze respondenten zich af. „Ga van het ergste uit en maak plannen om dat in te binden. En dan zullen er misschien toch scholen als eerste dicht moeten. Corona is onvoorspelbaar. Houd rekening met de ergste scenario’s, dan kan het alleen maar meevallen.”

Een andere stellingdeelnemer vraagt zich enigszins spottend af waarom mensen zich zo druk maken over een eventuele sluiting van scholen en universiteiten. „Als de leerlingen niet naar school kunnen hebben ze van alles en nog wat te klagen, maar als ze weer naar school mogen gaan ze liever niet, omdat het zo gemakkelijk is om online lessen te volgen. Wat een toestand.”