’Partijen vertegenwoordigen je niet’

Die moeite kunnen ze zich besparen, het antwoord is al vaker gegeven in de media: partijen beloven van alles, je stemt op ze en er komst niets van terecht. En dat is nu juist dezelfde reden waarom ook de opkomst bij de landelijke verkiezingen steeds lager wordt. Er wordt van alles beloofd en toegezegd in de verkiezingsprogramma’s maar uiteindelijk komt er niets van terecht. Je kiest vertegenwoordigers maar ze vertegenwoordigen je niet. Er wordt niet geluisterd naar de kiezers, er wordt alleen maar gewauweld en geprutteld door de zogenaamde vertegenwoordigers, lokaal en landelijk. Politici hebben hun eigen ego heel hoog zitten en vergeten al na een paar weken waarom ze op dat pluche zitten: het belang van hun kiezers behartigen. Daarom is de opkomst, ook nu weer, zo laag. Het vertrouwen in de politiek en in de politici is weg.

Gerard Scheffer, Heerlen