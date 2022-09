Brief 3 ’Focus op inhoud koffertje’

Te zwaar? Ze draagt hem alles bij elkaar nog geen halve dag per jaar. En dat ook nog maar eens in de vier jaren, want minister van financiën zal ze daarna nooit meer worden, vermoed ik. Nieuw model? Het gaat niet om de verpakking maar om de inhoud en die is onder haar bewind triester dan ooit. Duurzamer? Het lijkt me duurzamer om iets wat het nog goed doet niet te vervangen door iets wat nog gemaakt moet worden... Kortom, het enige wat zeer snel vervangen moet worden is niet het koffertje maar de drager er van in 2022.

N.P.C. van Oijen,

Harderwijk

