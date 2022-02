’Compensatie spaartaks simpel’

Voor de in de jaren 2017 tot en met 2021 onterecht geïnde spaartaks bestaat een simpele oplossing om dit te compenseren: bepaal in 2022 tot en met 2026 voor iedere belastingplichtige dat zijn vermogen € 0,00- is zodat er ook geen belasting over de inkomsten uit sparen en beleggen in Box 3 geheven kan worden. Ondertussen heeft de overheid vijf jaar de tijd om een eerlijk stelsel op te tuigen.

John van Leeuwen, Dordrecht