Ik liep even binnen bij Vallei Opticiens in ons dorp. Opticien Sjoerd heeft na veel zoeken een noodglas gevonden voor mijn bril. Hij zei:’Ik bied je dit aan als service’. Hoe leuk is dit.

Kees Walraven, Renswoude

