’Theaters nog niet gered’

Theaters stellen zich ook terughoudend op in hun planning voor de komende maanden. De grote ’bakken’ (Scheveningen, Utrecht etc.) hopen dat producties met een lange looptijd in de zomer verantwoord van start kunnen gaan. Financieel moet het echter rendabel zijn. Dat heeft mede te maken met de aantallen bezoekers die ze mogen toelaten. Theatermakers en producenten kunnen zich niet nóg meer verlies permitteren na de deprimerende jaren ’20 en ’21. In veel gevallen is de schade onherstelbaar.

Jacques J. d’Ancona, Paterswolde