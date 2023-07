’Linkse samenwerking doodlopende weg’

De kogel is door de kerk. GroenLinks en de PvdA gaan met één lijst de verkiezingen in. Waarmee PvdA-leider Attje Kuiken haar 'ziel verkocht aan de duivel', vindt Jan Muijs.

Ongeveer zes op de tien leden brachten hun stem uit vóór de nieuwe samenstelling. Door de twee partijen uitgelegd als: een overweldigende meerderheid. De eens zo gepassioneerde roerganger van de PvdA, Joop den Uyl, zou zich in zijn graf omdraaien. Het is niet de vraag hoe die samenwerking zal gaan verlopen, maar hoelang deze stand zal houden. Want haantjensgedrag zou er bij deze partijen wel eens toe kunnen leiden dat beide leiders elkaar naar de kroon gaan steken en de oude groepsbelangen weer de kop gaan opsteken. Want competitief gedrag - en vooral in de politiek - heeft binnen teams maar al te vaak geleid tot veel misnoegen en misbaar.

Jan Muijs,Tilburg