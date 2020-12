’Terugvordering bijstand terecht’

De bijstandgerechtigde kreeg jarenlang boodschappen cadeau van haar moeder, maar zij wist heel goed dat dat niet mocht omdat anders haar uitkering in gevaar zou komen. Nu het ontdekt is, zocht zij de publiciteit want dan komen de verontwaardigingen van het publiek los.

Maar de (lokale) autoriteiten moeten streng blijven controleren want het is tenslotte belastingeld (ons geld) waar we hard voor werken of gewerkt hebben.

Wh. van Ottele, Berg en Dal