’Eerlijke prijs voor stroom’

Nu lees ik op mijn energienota dat Oxxio al haar klanten alleen groene stroom levert, 100% windenergie en opgewekt door Nederlandse windmolens. Is het dan niet vreemd dat degenen die groene stroom afnemen, in feite een hogere prijs voor elektriciteit betalen dan de kosten voor de productie hiervan rechtvaardigen? Immers, de gestegen gasprijs is bij groene stroom niet of nauwelijks relevant. De energieleverancier maakt geen onderscheid in haar prijs per KWh elektriciteit op basis van de bron waaruit deze gewonnen wordt.

M. van Zeist, Apeldoorn