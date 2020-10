’Twijfel over deugdelijkheid IND’

Het is geen uitzondering maar komt op grote schaal voor. Zelfs extra aanvullend en duur onderzoek weet deze oplichting niet te voorkomen. De deskundigheid en geloofwaardigheid van medewerkers van het IND kan in twijfel getrokken. Of is er ook sprake van opzet en geen vertrouwen en betrouwbaarheid van medewerkers van de IND. Het is de hoogste tijd om grondig onderzoek te doen naar de kwaliteit van de IND. Het gaat om de integriteit van bestuur, management en medewerkers.

J. Beaudoin