’Slimme telefoon als reddend hulpmiddel’

Premium Binnenland

’Hoe eerder in het jaar geboren, hoe beter de carrièrestart’

Kinderen die in januari geboren zijn, vinden na hun studies sneller een goede baan dan hun klasgenoten die later dat jaar ter wereld kwamen. Dat zegt arbeidseconoom Stijn Baert van de UGent. „We wisten al dat die laatsten doorgaans minder presteren op school en in de sport en vaak ook minder goed in...