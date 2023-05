Premium Het beste van De Telegraaf

DE KWESTIE: De Nederlandse rechtsstaat ’Onze rechtsstaat is toe aan renovatie’

Door Pieter Omtzigt Kopieer naar clipboard

Pieter Omtzigt tijdens een debat in de Tweede Kamer Ⓒ ANP / HH

Revolte was er in Europa rond 1848. In veel Europese landen leidde dat tot revolutie, maar hier in Nederlands wist Thorbecke deze spanning te kanaliseren met een solide en voor die tijd zeer moderne Grondwet. Anno 2023 is deze Grondwet echter versleten en uitgehold. Het huis van Thorbecke is toe aan renovatie. Onze rechtsstaat verdient groot onderhoud. Hieronder noem ik de twee belangrijkste punten van het constitutionele verval.