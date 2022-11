Uitslag Stelling: ’Partijverbod uit den boze’

Een van de tegenstanders meent: ,,Het verbieden van politieke partijen druist in tegen de fundamenten van de democratie. Uitspraken van politici moeten veroordeeld worden in het debat, niet door een verbod.” Een andere stemmer: ,,Als een leider en zijn volgelingen bizarre uitspraken doen, dan volgt de afstraffing bij de volgende verkiezingen. Zo werkt democratie.”

Met name de FvD ligt onder vuur. De meeste stemmers vinden niet dat uitspraken van onder anderen Gideon van Meijeren en Thierry Baudet door de beugel kunnen. Van Meijeren riep van de week onder meer op tot het bestormen van de Tweede Kamer. Het OM is nu aan het onderzoeken of deze uitspraken vallen onder ‘opruiing’ en of de FvD’er hiervoor vervolgd kan worden. Een meerderheid vindt echter dat Van Meijeren niet hiervoor berecht moet worden. Een criticus stelt: ,,Het berechten van deze meneer zou hem nog meer aandacht geven. Het lijkt me een betere aanpak om hem een week te schorsen.”

Andere politici veroordeelden de uitspraken van de FvD’er. De ene helft van de stemmers vindt deze reacties ‘te slap’, de andere helft juist niet. ,,Scherp veroordelen durven ze niet, uit angst voor zetelverlies. Democratie is een groot goed, maar het betekent niet dat je zo maar alles kunt roepen. En dat is juist het probleem van de samenleving op het moment. Juist dankzij sociale media”, klinkt het.

De helft van de respondenten vindt dat partijen die de democratische rechtstaat bedreigen, een halt toegeroepen moet worden. De andere helft meent juist dat deze vrij baan moeten krijgen. Een respondent: ,,Niet alleen de FvD, maar ook andere democratie bedreigende partijen als DENK en BIJ1 moeten worden geweerd uit de politiek.” Een deelnemer oppert: ,,Stel een kiesdrempel in, waardoor al die splinterpartijen verdwijnen. En een goede Kamervoorzitter zou ook kunnen helpen.”

Veruit de meeste stemmers hebben er moeite mee dat juist D66 de oproep tot het verbod van andere partijen doet. Veel deelnemers noemen de houding van de partij ‘hypocriet’. Een stemmer: ,,Een overduidelijk zwaktebod. Blijkbaar kan D66 de bizarre uitspraken van Van Meijeren niet inhoudelijk van repliek dienen.” Een ander valt bij: ,,Wie denken die D66’ers wel wie ze zijn? Verdiep je eens in de mening van de ander. Luisteren is ook een kunst.”

Een meerderheid vindt dat er een discussie moet komen over opruiende uitspraken van politici. Er ligt ook een wet klaar die partijen die de rechtstaat bedreigen kan verbieden. Maar de meesten denken dat deze niet veel kans maakt om te worden aangenomen. Een respondent poneert: ,,Iedereen mag een mening hebben, maar niet aanzetten tot geweld. Je hebt daar geen aparte wet voor nodig.” Maar een ander zou het toejuichen. ,,Verbieden dit soort partijen, net als motorbendes en andere criminele organisaties.” De meesten uiten zorgen over de staat van de democratie. ,,De democratie wordt niet ondermijnd door FvD en PVV, juist door partijen die al te lang aan de macht zijn.”