’Energiekosten rijzen de pan uit’

Ben regelmatig bezig om ons electraverbruik in huis te monitoren. Practisch alles in huis op LED basis. Een (nieuwe) verwarmingsketel op 53 graden en spaarzaam ingesteld, droger en wasmachine worden spaarzaam economisch gebruikt. LED lampen worden zonodig omgeruild van 7 of 10 watt naar 4 of 5 watt. Koken middels inductie etc etc. Alles om maar electra te besparen en zo spaarzaam mogelijk te zijn. Verdere energiebesparende maatregelen zijn echter vergeefse moeite voor de normale burger.

Wat je aan de ene kant bespaart, wordt door deze inhalige overheid door middel van hogere energiebelastingen weer afgepakt. Gevolgd door steeds hogere transportkosten voor electra en gas. Dit kun je niet winnen. Dit hele systeem van steeds hogere belastingen houdt een keer op. En dat punt komt snel naderbij.

J.K. Pieterse