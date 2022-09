’Weg met imperialisme, schaf de monarchie af’

Buitenland

Al vroeg druk in centrum van Londen: 79-jarige David brengt nacht op straat door

Op beelden van Britse media is te zien dat het centrum van Londen maandagochtend al vroeg volloopt met mensen. Rondom Westminster Abbey, waar om 11.00 uur (lokale tijd) de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth begint, hebben verschillende mensen de nacht doorgebracht in tentjes of in slaapzakken o...