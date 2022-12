Brief 3: ’Juristen in Den Haag incompentent’

Dit is overigens niet het eerste dossier waarbij een rechter oordeelt dat er geen wettelijke basis is voor voorgenomen wet- en/of regelgeving. Diverse ministeries zijn teruggefloten, inzake milieu, bouwen, stikstof en meer. Ook nu weer. Elke jurist heeft de wenkbrauwen gefronst bij het voornemen en de haalbaarheid van het inperken van het nareizen. Er werken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in hoofdzaak juristen. Mag aannemen dat zij vooraf toetsen op wet-en regelgeving en internationale verdragen om te voorkomen dat de staatssecretaris weer een politieke blunder begaat. Met veel bombarie aangekondigd in het kader van de asieldeal terwijl iedereen wist dit kan niet. Waar zit de incompetentie op het ministerie en wie gaat dit oplossen en hoevaak moeten rechters de overheid wijzen op zelfgemaakte wetgeving.

Peter Bouwels, Weert

