Brief 3 ’Voltijdsbonus zal niet werken’

Buitenland

14-jarige in auto vader geflitst met 213 kilometer per uur

Een 14-jarige jongen is in Zwitserland geflitst toen hij met 213 kilometer per uur in de auto van zijn vader over de snelweg scheurde, om 4 uur in de ochtend. Ter plekke is maximaal 120 kilometer per uur toegestaan.