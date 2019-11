’Rechterlijk verbod afschot OVP slechte zaak’

Veelal ontbreekt bij de rechtelijke macht noodzakelijke kennis. Besluiten die niet zijn uit te leggen en waar de natuur een hele hoge tol voor betaald.

Het opgezette afschotplan voor de grote grazers stopzetten heeft grote consequenties voor de populatieontwikkeling en voor je het weet rijzen de aantallen weer de pan uit en zijn we weer bij af.

Het is al heel lang bewezen, er is een grotere vijand voor de natuur dan een veelal emotionele natuurbeschermer. Gevolgen van overmatige bescherming hebben in het verleden voor onbeheersbare populaties geleid.

Huub van Veen,

Breda