’België straft overtreders wel streng’

Zestien verdachten stonden er voor de rechter. Straffen van drie maanden cel en boetes tot wel €4000 en in beslagname van auto’s van de feestvierders. Ik denk dat deze personen geen feestje meer gaan houden. Onze minister Ferd Grapperhaus zou eens bij de buren op excursie moeten gaan. Vandaar dat in België nu lage besmettingscijfers zijn.

Het woord handhaving bestaat in Nederland alleen op papier schijnbaar. Natuurlijk is er een tekort aan toezicht maar dat roepen ze over zichzelf af.

In Den Haag worden allerlei regels opgesteld en dan pas komen we er achter dat toezicht en handhaving niet gaat lukken.

Zodoende gedragen zowel jongeren als volwassenen zich asociaal, wetende dat de straf minimaal of helemaal niet zal plaatsvinden.

Een raar landje hebben we soms. En dan zijn er ook mensen die nog denken dat corona een griepje is. Door al die complottheorieën zitten er veel landgenoten nu aan huis gekluisterd en liggen er veel in ziekenhuizen.

Pierre Verhees,

Meijel