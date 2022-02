’Praten over de dood belangrijk’

Want de dood hoort bij het leven en die gedachte moet vooral niet weggefrommeld worden. De impact van de dood van een familielid of vriend is een onderschat fenomeen. Zo had ik het destijds, ook al hadden we alles besproken, verdomd moeilijk met het overlijden van mijn moeder. En ben ik nog steeds blij dat ik mijn vader, een leuke maar koele man, nog voor zijn dood heb gekust en gezegd dat hij zo veel voor me heeft betekend. Die momenten draag je met je mee.

Voor mijn eigen dood ben ik daarentegen gek genoeg totaal niet bang, misschien ook vanwege mijn leeftijd. Verder heb ik een nichtje dat de dood in de ogen heeft gekeken, is hersteld en een enorme levensvreugde uitstraalt. En dat laat ik haar ook merken. Kortom, praten over de dood moet je niet uit de weggaan, want daarmee help je jezelf en vooral de ander niet!

Bas Overmars, Amsterdam