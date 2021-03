’Timmermans zadelt ons op met bio-boterbergen’

Premium Financieel

Strafproces rond fipronilschandaal trapt af

Voor de rechtbank van Zwolle is woensdag en donderdag de inhoudelijke behandeling tegen de twee eigenaren van het Barneveldse bedrijf Chickfriend, Martin van de B. en Mathijs IJ., in het fipronilschandaal. Of de streng christelijke Van de B. verschijnt is overigens onzeker. Hij vroeg vanwege Biddag ...