Ⓒ Matty van Wijnbergen

We hoeven geen persconferenties meer, met empathie en met Irma. We hoeven ook geen proefvakantiereis naar Rhodos of tweede proefvakantiereis naar Gran Canaria, geen Fieldlab-festivals, geen beloftes van komende versoepelingen, en geen (fout aanbestede) testlocaties voor 925 miljoen. We moeten maar één ding: vaccineren!