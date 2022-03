Brief 3: ’Benzineprijs moet verder omlaag’

Daarom is het des te wranger dat de regering nog steeds vasthoudt aan hoge heffingen, accijnzen etc op benzine. Toegegeven, er gaat 17 eurocent van de benzineprijs af, maar de extra heffing/accijns was 40 eurocent. Dus houdt het kabinet nog altijd 23 ipv 40 cent over.

In België en Duitsland zijn de prijzen allang verder gedaald. 20 eurocent of meer lager per liter dan hier in Nederland is geen uitzondering. Het kabinet zou makkelijk ook de benzineprijzen tot normaal terug kunnen brengen, maar doet dat niet. Geen verlaging, zoek het maar uit.

W. Praal, Capelle aan den IJssel

