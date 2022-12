’Goed dat er geen nieuwe delegatie naar Qatar gaat’

Dit was niet noodzakelijk gelet op de wijze waarop minister Helder van de week publiekelijk geschoffeerd is met de protestband van een Qatarese bewindspersoon voor het Palestijnse verzet. Het statement van minister Helder was lachwekkend laf. Een Nederlandse afvaardiging kan dus gewoon achterwege blijven. Dit is een echt statement op afstand. Op economisch gebied en andere zaken valt er blijkbaar ook niets te halen. Door wel te gaan hadden we ons weer onsterfelijk belachelijk gemaakt.

B. Huisman