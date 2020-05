’Crisis kan jongeren iets leren’

Ik werk met kwetsbare kinderen, in gezinnen met armoede en taalachterstand; zij weten dat het leven vaak verre van leuk is. Maar ik heb ook veel gewerkt met kinderen en tieners in gelukkiger omstandigheden.

Ik vind het in zeker opzicht eigenlijk nuttig dat de laatste groep eens ondervindt dat drie keer per jaar op vakantie gaan niet normaal is voor de meeste wereldburgers, dat je niet altijd over opgelegde regels kunt onderhandelen en dat er grenzen zijn die niet leuk zijn. En dat ze zien op tv dat je in menig land gelijk een dag geen eten hebt als je niet kunt werken door corona.

Weerbaar leren zijn voor de tegenslagen in het leven en creatief leren omgaan met moeilijke omstandigheden, zijn belangrijke levenslessen die je niet op school leert.

We hebben het vaak over (taal)achterstanden van diverse kwetsbare kinderen. Maar in dit opzicht lopen ze (wel helaas) voor op leeftijdsgenoten: ze hebben geleerd met minder genoegen te moeten nemen en blij te zijn met relatief kleine dingen.

Brigitte Brinkel, Soest