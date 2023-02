Brief 3 ’Weeffouten bij vorming euro’

Ten eerste de monetaire unie valt niet samen met een democratische, politieke identiteit. Bij de stichting is in art. 140 van het verdrag van Maastricht is aan private banken het recht gegeven geld te scheppen uit het niets en daarvoor rente te berekenen. Die rente komt niet uit het niets en gaat ten kostte van mens en natuur. De omwisseling van gulden naar euro was 10% te laag. Slecht voor de burger, goed voor het bedrijfsleven die nu door lage kosten meer kan exporteren. Dat is de basis van de tekorten op de betalingsbalansen van Zuid Europa. Devalueren (van een loksle munt) kan niet meer om de balans te herstellen. Gevolg schulden nemen toe. En dat zal leiden tot een monetaire crisis. De spelregels bedoeld om deze weeffouten in het gareel te houden liggen zelf te grondslag aan het mislukte europroject. De weeffouten gingen verborgen achter de 'gulle lach' van minster Zalm.

Rene Valkema, Haren