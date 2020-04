’Teugels laten vieren voor jongeren’

Van de resterende 475 doden onder de 70 jaar was bij 70 procent sprake van onderliggende aandoeningen. De vraag is of we in de buurt komen van de sterfte in 2017/2018, toen er 9500 slachtoffers van de griepepidemie vielen. Daar lag niemand wakker van.

Natuurlijk is elke dode er een teveel maar de conclusie mag wel zijn, dat de rest van de bevolking, zo’n 15 miljoen mensen, nagenoeg geen risico loopt.

De oversterfte bij de 70-plussers mag geen reden zijn de hele economie plat te leggen. Ik behoor zelf tot deze groep van kwetsbare ouderen en begin mij daar onprettig bij te voelen. Onze generatie heeft na de oorlog het land opgebouwd, we hoeven het ook niet af te breken.

Blijf zoveel mogelijk thuiswerken en handhaaf de 1,5 meter afstand, maar laat de teugels voor de jongeren gaandeweg verder vieren. Er zijn genoeg creatieve oplossingen.

Niek Gahrmann, Zoetermeer