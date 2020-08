’Geld weg na code oranje’

Als je tickets hebt om op vakantie te gaan en dit volgens de overheid dus niet moet doen, dan heb je dikke pech, want Transavia vliegt, dus je kunt kiezen of delen: mee of annuleren. Bij annuleren ben je je geld kwijt. Belachelijk! Naar mijn mening hoort Transavia de richtlijnen van de overheid te volgen en bij code oranje de passagiers die voor een vakantie zouden vliegen de kans moeten geven om te annuleren met recht op teruggave van de reissom. Wellicht zou de overheid druk moeten uitoefenen op luchtvaartmaatschappijen om deze richtlijnen te volgen.

S. Wagner, Zoetermeer