Geloven ’achter voordeur’

De godsdienstvrijheid die in onze grondwet verankerd zit, is de laatste tijd regelmatig onderwerp van discussie en dan vooral met betrekking tot de excessen die dit recht met zich meebrengen. Dit varieert van volle kerken met zingende gelovigen in coronatijd, tot de aanslagen en bedreigingen door extremistische moslims en nu weer de afwijzing van homo’s binnen de gereformeerde scholen. Ik gun iedereen zijn geloof, maar in een seculier staatsbestel waar kerk en staat los van elkaar dient te staan wordt het tijd dat de godsdienstvrijheid ter discussie wordt gesteld. Wat mij betreft spreken we af dat we geloof belijden ’achter de voordeur’, zodat we anderen hiermee niet lastig vallen.

Wil Soethoudt, Hillegom