’Alleen ’verduurzamen’ als je er financieel op vooruit gaat’

Elektrische auto’s zijn in de aanschaf voor de gemiddelde burger niet betaalbaar. En de voordelen worden in rap tempo afgebouwd. Het bewijs dat mensen alleen verduurzamen als ze er financieel beter van worden. En niet omdat ze geloven dat de planeet vergaat en zo begaan zijn met het klimaat. De belofte was dat er geen sprake van dwang zou zijn en dat draagvlak essentieel zou zijn. Daar trekken onze en de Brusselse politici zich niets van aan. Maar dat is voor deze betweterige wereldverbeteraars geen reden om hun beleid aan te passen. Integendeel er komt steeds meer dwang. Dwang zonder draagvlak past echter niet in een democratie.

B. van Dam