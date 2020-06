’Energielabel zo gepiept’

Bekijk ook: Veel duurder energielabel komt er toch

Dat is een heldere website van de overheid waar je goed doorheen geleid wordt. Na tien minuten en slechts 7,50 euro armer had ik een dag later een geregistreerd energielabel en een pdf in mijn mailbox. Tien jaar geldig. Ik ben weer even klaar met Ollengren voor het komende decennium.

Wim Willemstein,

Hoofddorp