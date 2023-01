Brief 1 ’Kiesdrempel niet verhogen’

Het zou handiger zijn om naar Zweeds voorbeeld te eisen dat álle partijen vóór de verkiezingen aangeven met wie ze een regering zouden willen vormen. Bijvoorbeeld dat de vroegere middenpartijen als VVD of het CDA vertellen of ze met D66, GroenLinks en PvdA in zee willen, of dat ze met JA21, BBB een coalitie zouden willen vormen. En wellicht nog wie zij als minister-president zouden willen. Dan weet je als kiezer tenminste welk beleid je kunt verwachten als je op die partij stemt. Klein of groot! Dat is zinvoller dan kiesdrempels verhogen.

Henk Lucardie, Perpezat (F)

